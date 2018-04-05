الموسيقى والفن للتغيير.. تجربة مدير مدرسة عراقي

يواجه مدير المدرسة، حميد جحجيح، تلميذا له في المرحلة الثانية، بعد تحدي الأخير لجحجيح في لعبة الشطرنج.

المكان: مدرسة الحلة الابتدائية المختلطة في منطقة البلديات شرق بغداد.

ينتهي السباق بثلاث نقاط للتلميذ مقابل صفر للمدير، ويرفع الطرفان رقعة الشطرنج بابتسامة.

ورغم عدم وجود دوام رسمي، يصّر جحجيح على القدوم لتنظيف المدرسة وترتيب الصفوف.

مدارس بدون طفولة

يهتم هذا المدير أيضا بثقافة الطفل والنشاط المدني. وكان هذا سببا في تعرضه إلى مشاكل كثيرة.

ويرى جحجيح أن المدارس في العراق بتصاميمها المختلفة لا تمثل "بيئة ملائمة للأطفال ولا للتربية"، فبناياتها الضيقة وغياب مساحات اللعب يجعلها أقرب إلى "المؤسسات الحكومية".