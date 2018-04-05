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العراق

الموسيقى والفن للتغيير.. تجربة مدير مدرسة عراقي

الزمان: عطلة نهاية الأسبوع.

المكان: مدرسة الحلة الابتدائية المختلطة في منطقة البلديات شرق بغداد.

يواجه مدير المدرسة، حميد جحجيح، تلميذا له في المرحلة الثانية، بعد تحدي الأخير لجحجيح في لعبة الشطرنج.

لعبة شطرنج بين المدير والتلميذ/ من صفحته على فيسبوك وتنشر بإذن منه
لعبة شطرنج بين المدير والتلميذ/ من صفحته على فيسبوك وتنشر بإذن منه

ينتهي السباق بثلاث نقاط للتلميذ مقابل صفر للمدير، ويرفع الطرفان رقعة الشطرنج بابتسامة.

ورغم عدم وجود دوام رسمي، يصّر جحجيح على القدوم لتنظيف المدرسة وترتيب الصفوف.

مدارس بدون طفولة

يهتم هذا المدير أيضا بثقافة الطفل والنشاط المدني. وكان هذا سببا في تعرضه إلى مشاكل كثيرة.

ويرى جحجيح أن المدارس في العراق بتصاميمها المختلفة لا تمثل "بيئة ملائمة للأطفال ولا للتربية"، فبناياتها الضيقة وغياب مساحات اللعب يجعلها أقرب إلى "المؤسسات الحكومية".

جحجيح ينظف المدرسة أثناء عطلة نهاية الأسبوع/ من صفحته على فيسبوك وتنشر بإذن منه
جحجيح ينظف المدرسة أثناء عطلة نهاية الأسبوع/ من صفحته على فيسبوك وتنشر بإذن منه

وهو ما دفعه إلى البحث عن أسلوب يعوض الأطفال عما يصفه بـ"عدم ممارسة الطفولة".

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