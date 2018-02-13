إعادة إعمار العراق: 'فرصة استثمارية واعدة'

انضم القطاع الخاص الثلاثاء إلى الورشة الضخمة المنعقدة في الكويت في إطار مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي انطلقت أعماله الاثنين.

وفي يومه الثاني، تتركز جهود المؤتمر على جمع الالتزامات والتعهدات من المانحين والمستثمرين لإعادة بناء منازل ومدارس ومستشفيات العراق وبنيته التحتية الاقتصادية التي تدمرت خلال المعارك ضد داعش.

ويشارك في المؤتمر مئات المسؤولين السياسيين والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال من دول عدة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق سامي الأعرجي إن العراق لديه فرص استثمارية واعدة في عدة قطاعات، أهمها السكن والزراعة والسياحة والنقل.

وأضاف أن "العراق يسعى إلى بناء ما يقارب 25 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات كخطوة أولى، إضافة إلى عدد من الفنادق والجامعات والمستشفيات"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية.

The @IraqiGovt will present a package of projects ready for investment during the second day of the International Conference for the Reconstruction of Iraq in Kuwait. Projects cover several sectors including housing, health, education, transport and telecommunications #InvestIraq pic.twitter.com/kYKiNJ01Pp — Government of Iraq (@IraqiGovt) February 13, 2018

وكان وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي قال الاثنين في أولى جلسات المؤتمر إن العراق بحاجة إلى نحو 88 مليار دولار لإعادة الاعمار، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي الشهر الماضي أن كلفة إعمار المناطق المتضررة قد تصل إلى 100 مليار دولار.

وتخلل جلسات اليوم الأول التي خصصت للمنظمات غير الحكومية إعلان عدد من هذه المنظمات تعهدات لدعم الوضع الإنساني في العراق بلغت قيمتها الاجمالية أكثر من 330 مليون دولار.

ويتوقع أن تعلن الدول المشاركة في مؤتمر الكويت قيمة مساهماتها المالية في اليوم الأخير من المؤتمر الأربعاء.