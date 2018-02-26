بغداد تمدد حظر الطيران على إقليم كردستان

مددت الحكومة العراقية الحظر الجوي المفروض على الرحلات الخارجية من وإلى مطارات إقليم كردستان ثلاثة أشهر أخرى.

وأفاد مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين بأن "الحظر كان قد مدد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي لمدة شهرين، وكان من المقرر أن يستمر حتى 28 شباط/ فبراير الجاري، إلا أن السلطات قررت تمديده مرة أخرى".

وأضاف أن "سلطات الطيران المدني العراقية أبلغتنا بالقرار، وأكدت أن الحظر لن يشمل الرحلات الداخلية".

وأكدت الحكومة العراقية موضوع التمديد، وأشارت إلى عدم تحديد أي موعد لرفع الحظر بشكل نهائي.

وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي إن "الغاء الحظر يعتمد على نقل صلاحيات إدارة المطار إلى الحكومة الفدرالية".

ووفقا للحديثي، فقد أحرز تقدم خلال المفاوضات بين بغداد وأربيل خلال الفترة الماضية بشأن عدة قضايا، منها الجمارك وجوازات السفر والتأشيرات.

لكن الحديثي أوضح أن "مسألة السيطرة على الأمن في المطارات لم تحل بعد، رغم وجود إرادة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة".

وكانت الحكومة العراقية قد حظرت في أيلول/سبتمبر الماضي الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، ردا على استفتاء تقرير المصير الذي نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانوني.

واتخذت بغداد إجراءات عقابية أخرى ضد الإقليم شملت غلق المعابر الحدودية مع تركيا وإيران.

كما فرضت القوات العراقية في حملة أمنية بدأت في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي سيطرتها على غالبية المناطق المتنازع عليها، من بينها مدينة كركوك الغنية بالنفط.