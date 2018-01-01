أنباء عن اتفاق بين بغداد وأربيل حول إدارة المنافذ الحدودية

قال المحلل السياسي المقرب من الحكومة العراقية إحسان الشمري إن بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق بشأن إدارة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان.



وأضاف الشمري في منشور على "فيسبوك" أن الطرفين قررا تشكيل "لجنة عليا" لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات.​

وحسب الشمري، فإن الاتفاق ينص على استلام بغداد للحدود الدولية مع تركيا وإيران.

ولم تصدر الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان أي بيانات رسمية حول الأمر حتى الآن.

وأكد مسؤول كردي لـ"موقع الحرة" التوصل إلى اتفاق لإدارة المنافذ الحدودية قبل فترة.

وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه أن بغداد تتريث في إعلان الاتفاق.