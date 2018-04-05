طوكيو تستجيب لطلب عراقي بشأن الوضع الأمني

وافقت الحكومة اليابانية على طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي دعم دخول الشركات اليابانية للاستثمار في العراق من خلال إعلانها تخفيض مستوى المخاطر الأمنية لتسهيل دخول اليابانيين في عدد من المحافظات.

وأكد العبادي خلال لقائه في طوكيو الخميس نظيرة الياباني شينزو آبي، استقرار الأمن في البلاد، وأعرب عن أمله مشاركة الشركات اليابانية في عملية الإعمار في مختلف المجالات، لا سيما الخدمية وتوفير فرص عمل.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان، إن المسؤول الياباني جدد دعم بلاده للعراق لدوره في منطقة الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب.

وشارك العبادي في استضافة مؤتمر بطوكيو مع آبي لمناقشة سبل تحسين أمن المواطنين في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط.

ويهدف المؤتمر إلى مساعدة العراق على إعادة بناء الدولة من جديد من خلال إنشاء نظام للقضاء على الأسلحة التي يحتفظ بها العديد من المدنيين عبر توفير فرص العمل والتدريب المهني لشرائح المجتمع.

وحضر المؤتمر مسؤولون من 30 دولة ومنظمة دولية.

وتم خلال الاجتماعات توقيع اتفاقيتين بين الجانبين تتعلق الأولى بإكمال مشروع ماء البصرة الكبير-الهارثة والثانية بشأن استصلاح الأراضي بين الفرات ودجلة في قطاع الري- المرحلة الثانية.





