النعمان: سلمنا معتقلي داعش الأجانب لوزارة العدل العراقية

قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح النعمان إن الجهاز سلم المعتقلين الأجانب من عناصر تنظيم داعش إلى وزارة العدل لمحاكمتهم أمام القضاء العراقي.

وأشار النعمان في تصريح لـ"راديو سوا" إلى أن الذين تم تسليمهم ارتكبوا أعمالا إرهابية داخل العراق، لذلك سيحاكمون وفق القانون العراقي.

وأوضح أن من بين المعتقلين تسع نساء، منهن فرنسيات وألمانيات، وقال إن هناك رجالا يحملون جنسيات أوروبية.

وأكد النعمان أن الجهد الاستخباراتي مستمر بشكل دائم لملاحقة عناصر داعش وخلاياه النائمة.

وأوضح أن هناك تنسيقا وتبادل معلومات مع أجهزة استخبارات أجنبية.

وأعلن العراق في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي انتهاء الحرب ضد داعش بعد تحرير جميع المدن من داعش وسيطرة القوات العراقية على الحدود مع سورية بالكامل.

المصدر: "راديو سوا"