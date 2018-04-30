التحالف الدولي: انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد داعش

أعلن التحالف الدولي ضد داعش الاثنين إنهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد التنظيم المتشدد، في احتفالية ببغداد شهدت حل قيادة القوات البرية المشتركة بالتحالف.

وأوضح بيان للتحالف أن القيادة المشتركة ساعدت قوات الأمن العراقية على هزيمة التنظيم في العراق وتحرير أكثر من 4.5 مليون عراقي كانوا رهن "سيطرة داعش البربرية".

The Combined Joint Forces Land Component Command Headquarters was deactivated today at a ceremony in Baghdad.https://t.co/2WIyLgWXoJ — Inherent Resolve (@CJTFOIR) April 30, 2018

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش بريت مكغيرك عبر تويتر إن "التحالف المكون من 75 عضوا ملتزم باستقرار العراق في مرحلة ما بعد داعش".

وأضاف "نعمل مع الحكومة العراقية والبنك الدولي لوضع أساس التعافي طويل المدى للعراق".