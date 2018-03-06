إيران تعتقل نجل مرجع عراقي.. وكربلاء تتظاهر

تظاهر عشرات من أهالي محافظة كربلاء وسط العراق الثلاثاء، أمام مبنى القنصلية الإيرانية احتجاجا على اعتقال حسين الشيرازي نجل المرجع الديني صادق الشيرازي في مدينة قم الإيرانية.



ودعا المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التدخل من أجل إطلاق سراح الشيرازي، حسب ما نقله موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وكانت صحيفة "الوطن" الكويتية قد ذكرت الثلاثاء أن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت للمرة الثانية حسين الشيرازي نجل المرجع الديني الصادق الحسيني الشيرازي من أمام منزله، "بسبب محاضرة دينية اعتقدت السلطات أن "شيرازي" قصد كما يسمى ولاية الفقيه خامنئي، حيث تحدث عن الظالمين وحكمهم الجائر في بلاد الإسلام".