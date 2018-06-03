العراق وإيران يبدآن مبادلة نفط كركوك

قال الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية الأحد إن العراق وإيران شرعا في مبادلة النفط الخام من حقل كركوك في شمال العراق.

وبموجب الصفقة، يجري نقل الخام من حقل كركوك بالشاحنات إلى إيران. وستستخدم طهران النفط في مصافيها وستسلم كمية مماثلة من الخام إلى الموانئ الجنوبية في العراق على الخليج.

وأضاف الموقع أن من المقرر نقل ما بين 30 ألفا و60 ألف برميل يوميا من خام كركوك بالشاحنات إلى دره شهر في جنوب غرب إيران.

ويخطط العراق وإيران لبناء خط أنابيب ينقل النفط من كركوك لتفادي استخدام الشاحنات.

وتتيح صفقة المبادلة للعراق استئناف مبيعات خام كركوك، التي توقفت منذ استعادة القوات العراقية السيطرة على الحقول النفطية من الأكراد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.