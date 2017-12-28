تحفظ عراقي على قرار عربي يدين 'تدخلات إيران' في المنطقة

تحفظ العراق على مشروع قرار في البرلمان العربي حول "التدخل الإيراني" في المنطقة، وأبدى رفضه تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، حسب ما أوردته وسائل إعلام عراقية.

وأبدى الوفد العراقي تحفظه على القرار خلال جلسة عقدها البرلمان العربي الخميس لبحث تداعيات القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتحرك للحيلولة دون حصول إسرائيل على مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وتناولت الجلسة التي شاركت فيها وفود برلمانية عربية قضايا إقليمية أخرى، أبرزها الإرهاب.

وفي هذا الإطار، هنأ رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي العراق بالنصر على تنظيم داعش وأعلن دعم خطط إعادة الإعمار وعودة النازحين.