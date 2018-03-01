البرلمان العراقي يطلب وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية

طلب مجلس النواب العراقي من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الخميس تحديد موعد لانسحاب القوات الأجنبية التي انتشرت في بعض قواعد البلاد خلال السنوات الماضية في إطار حملة دولية للقضاء على داعش.

وقال بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس المجلس سليم الجبوري، إنه بعد توجيه البرلمان الشكر لجميع الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد داعش، فإنه يصوت على قرار يدعو فيه الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة تلك القوات.

ونجحت القوات العراقية بدعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في طرد داعش من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017 ولا تزال تلاحق بعض فلوله في جيوب صغيرة.

ويضم التحالف الذي شكل في 2014 في عضويته 74 دولة، إضافة إلى منظمات دولية على غرار الانتربول وحلف شمال الأطلسي. وتنشر الولايات المتحدة في العراق خمسة آلاف عسكري، فيما تنشر دول أخرى وحدات وأفرادا في إطار تطوير قدرات القوات العراقية وتقديم المشورة لها.

المصدر: وكالات