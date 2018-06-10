حريق يلتهم صناديق اقتراع في بغداد

اندلع حريق ضخم في مخازن تستخدمها مفوضية الانتخابات العراقية في العاصمة بغداد لحفظ صناديق اقتراع الناخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأفاد مراسل قناة "الحرة" في بغداد بأن فرق الدفاع المدني لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على حريق مخازن وزارة التجارة التي تستأجرها المفوضية.

وتحتوي المخازن على صناديق اقتراع الناخبين في جانب الرصافة.

وحسب تصريحات نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، فإن الصناديق "احترقت بالكامل"، مشيرا إلى أن المخازن كانت تخضع لحراسة مشددة.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مديرية الدفاع المدني القول إن النيران التهمت صناديق الاقتراع في ثلاثة مستودعات تابعة للمفوضية.

وأوضح مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان أن الحريق استهدف أجهزة العد والفرز وصناديق الاقتراع المحفوظة في المستودعات، بـ"الإضافة إلى الكاميرات وأجهزة السريفرات (الخودام)".

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محمد الربيعي: "احتراق جميع صناديق الاقتراع التابعة لمفوضية الانتخابات في مخازن وزارة التجارة"



"اللي بعبه تزوير يحرق الصناديق" pic.twitter.com/0q5CItXPT0 — د. حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) June 10, 2018

ويأتي هذا فيما تجري الاستعدادات لعد وفرز يدوي لأصوات نحو 10 ملايين ناخب، إثر الكشف عن وجود عمليات تزوير وترهيب صاحبت الانتخابات التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي.