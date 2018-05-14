سائرون: من حقنا تسمية رئيس لحكومة العراق

قال ضياء الأسدي مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الإثنين إن تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر "من حقه المطالبة بمنصب رئيس الوزراء"، غداة إعلان تصدره النتائج الأولية للانتخابات النيابية.

وأوضح الأسدي لقناة "الحرة عراق" أن هدف التحالف "ليس الحصول على منصب رئيس الوزراء"، إلا أنه أكد على حق "سائرون" في المطالبة بالمنصب و"أي منصب آخر".

وأضاف أن التحالف الذي حصل على 54 مقعدا حتى الآن وفقا للأرقام الأولية، ليس "في سباق مع الآخرين" لتشكيل تحالف أغلبية في البرلمان الجديد.

وقال إن شرط "سائرون" للتحالف مع كتل سياسية أخرى هو وجود "مجموعة مبادئ يتبناها التحالف لدى الكتل الأخرى أو مقبولة لديها"، مضيفا أن "الباب مفتوح" أمام التحالف مع أي من الكتل المتنافسة.

المصدر: الحرة