عد وفرز يدوي.. البرلمان العراقي يعدل قانون الانتخابات

أقر مجلس النواب العراقي الأربعاء قرارا يلزم المفوضية المستقلة للانتخابات بإجراء عد وفرز لأصوات الناخبين يدويا، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الانتخابات التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي.

وصوت البرلمان في جلسته الاستثنائية على جميع مواد تعديل قانون الانتخابات الصادر عام 2013.

ومن بين التعديلات أيضا إلغاء المادة 38 المتعلقة باعتماد جهاز إلكتروني لعد وفرز أصوات الناخبين.

وأوقف المجلس في إطار التعديلات عمل أعضاء مفوضية الانتخابات، وانتدب تسعة قضاة يتولون الإشراف على عمل المفوضية حتى المصادقة على نتائج الانتخابات الأخيرة.