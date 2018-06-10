العراق.. مجلس القضاء يعين مجلسا لتسيير شؤون المفوضية

عين مجلس القضاء الأعلى في العراق الأحد تسعة قضاة جدد للإشراف على عمل مفوضية الانتخابات وإعادة عد وفرز أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة.

وجاءت الخطوة بعدما أقر البرلمان الأربعاء الماضي تعديلا على قانون الانتخابات تضمن إيقاف عمل أعضاء المفوضية.

وسيتولى القضاة الجدد مسؤوليات وصلاحيات مجلس المفوضين حتى المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار إن جلسة اختيار القضاة تضمنت استضافة بعض المسؤولين في المفوضية "للوقوف على طبيعة عمل المفوضية وموجز الشكاوى التي أثيرت بخصوص انتخابات 2018".