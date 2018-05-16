مفوضية الانتخابات: موظفونا في مكتب كركوك بحكم الرهائن

قالت مفوضية الانتخابات العراقية الأربعاء إن موظفيها في كركوك "بحكم الرهائن" بسبب محاصرة مسلحين تابعين لجهات سياسية بعض مكاتب المفوضية في المحافظة.

وأوضح رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في مؤتمر صحافي في بغداد، أن أطرافا تعمل لصالح جهات سياسية لم يسمها لا تزال تحاصر مخازن المفوضية ومركز انتخابات داقوق، مشيرا إلى المفوضية لم تتسلم بعد نتائج 186 محطة انتخابية في كركوك، منها 36 في داقوق.

واتهم البدران قوى سياسية "لا نعلم مسمياتها" بممارسة ضغوط على أعضاء في مجلس المفوضين للتأثير على النتائج.

ودعا المسؤول العراقي السلطات وأجهزة الأمن إلى توفير الحماية لمؤسسة الانتخابات وموظفيها.

وأشار البدران في المؤتمر الصحافي إلى أن المفوضية ستعلن النتائج النهائية للانتخابات في اليومين المقبلين، لافتا إلى عدم وجود مبررات تدعو لإجراء عد وفرز يدوي للأصوات.