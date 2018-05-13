رويترز: قائمة العبادي متقدمة في الانتخابات العراقية

أفادت وكالة رويترز الأحد بتقدم قائمة النصر التي يقودها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت تليها قائمة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

ونقلت الوكالة عن مصدر في مفوضية الانتخابات ومسؤول أمني قولهما إن هذا جاء بناء على "نتائج أولية غير رسمية".

وأعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 44.52 في المئة بعد فرز 92 في المئة من الأصوات، وهي نسبة المشاركة الأقل منذ عام 2003.

ومن المقرر إعلان النتائج رسميا الاثنين وفقا للمفوضية المستقلة للانتخابات في العراق.