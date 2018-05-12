العراقيون يختارون برلمانا جديدا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها السبت في العراق، لانطلاق أول انتخابات تشريعية في البلاد بعد دحر تنظيم داعش.

ودعي الناخبون العراقيون وعددهم نحو 24.5 مليونا لانتخاب برلمان جديد مهمته الرئيسية ضمان إعادة إعمار البلاد التي أنهكتها ثلاث سنوات من الحرب ضد المتطرفين.​

ويشارك نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش في حماية مراكز الاقتراع المقرر أن تغلق أبوابها عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأغلقت جميع المنافذ الحدودية والمجال الجوي يوم التصويت.

ويتنافس نحو سبعة آلاف مرشح على 329 مقعد في مجلس النواب.

وتتم عملية التصويت وفق قانون نسبي على أساس قوائم مغلقة ومفتوحة، وتوزع الأصوات على المرشحين ضمن 87 لائحة في 18 محافظة.