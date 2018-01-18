واشنطن تحذر من تأجيل الانتخابات في العراق

حذرت الولايات المتحدة الخميس من "مخاطر" تأجيل الانتخابات العراقية، وتعهدت بتقديم المساعدة الفنية لإجرائها في موعدها في أيار/مايو القادم.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان نشر على حسابها في فيسبوك إن تأجيل الانتخابات سيشكل "سابقة خطيرة" و"يقوض الدستور"، وإنه "يضر بالتطور الديموقراطي في العراق على المدى البعيد".

ولضمان إجراء الانتخابات في موعدها، تعهدت السفارة بتقديم مساعدات "سوف تسهم في ضمان سماع واحتساب أصوات العراقيين في المناطق المحررة بما فيهم 2.6 مليون عراقي ما زالوا نازحين عن ديارهم".

وستسهم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تدريب مجموعات المجتمع المدني المحلية على مراقبة الانتخابات وتزويد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بستة مستشارين دوليين متخصصين في الانتخابات. وسيقوم المستشارون بمساعدة المفوضية على تعزيز نظمها الانتخابية وموظفيها وعملياتها.

وجرت الخميس مناقشات في البرلمان العراقي تناولت فكرة تأجيل الانتخابات. وتوقع مراقبون أن يتم تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام الحالي.