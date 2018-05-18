النتائج النهائية للانتخابات العراقية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية ليل الجمعة السبت نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقد حل تحالف سائرون الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر أولا بـ 54 مقعدا من أصل 329.

فيما جاء تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ثانيا وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا.

وجاءت النتائج في المحافظات على الشكل التالي:

في محافظة بغداد كان نصيب سائرون في المقدمة بـ 17 مقعدا من أصل 71 مقعدا.

وفاز كل من الفتح ودولة القانون بتسعة مقاعد والوطنية والنصر بثمانية لكل منهما.

وفاز كل من الحكمة وتحالف القرار العراقي وتحالف بغداد بأربعة مقاعد لكل منهم.

وفاز بيارق الخير بمقعدين وكل من تمدن والمدني الديمقراطي والحزب المدني وحركة إرادة بمقعد واحد لكل منها.

وفي أربيل حصل الحزب الوطني الكردستاني على ثمانية مقاعد والاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد على مقعدين لكل منهما بينما حصل التحالف من أجل الديمقراطية على مقعد واحد.

وفي الأنبار فاز تحالف الأنبار هويتنا بستة مقاعد والوطنية بثلاثة مقاعد وكل من القرار العراقي وعابرون والنصر بمقعدين لكل منهما.

وفي بابل حصل كل من الفتح وسائرون على أربعة مقاعد. بينما حصل كل من النصر والحكمة الوطني ودولة القانون على ثلاثة مقاعد. وحصل الكفاءات على مقعد واحد.

وفي البصرة فاز الفتح بستة مقاعد وسائرون والنصر بخمسة مقاعد لكل منهما. وحصل دولة القانون على أربعة مقاعد وتجمع رجال العراق وحركة إرادة وائتلاف الوطنية على مقعد واحد لكل منها.

وفي دهوك حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 10 مقاعد بينما حصل الإسلامي الكردستاني على مقعد واحد.

وفي ديالى فاز كل من تحالف الفتح والقرار العراقي والوطنية على ثلاثة مقاعد، فيما فاز سائرون بمقعدين. وكل من النصر والحكمة الوطني والاتحاد الوطني الكردستاني بمقعد واحد لكل منها.

وفي ذي قار حصل سائرون على ستة مقاعد والفتح على خمسة ودولة القانون والنصر على ثلاثة مقاعد لكل منهما بينما حصل الحكمة الوطني على مقعدين.

وفي السليمانية فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بثمانية مقاعد وحصلت حركة التغيير على أربعة مقاعد والجيل الجديد على مقعدين والجماعة الإسلامية على مقعد واحد.

وفي صلاح الدين فاز تحالف قلعة الجماهير الوطنية بثلاثة مقاعد. بينما فاز كل من الفتح والوطنية والنصر والقرار العراقي بمقعدين لكل منهم.

وفي القادسية حصل الفتح على ثلاثة مقاعد وسائرون على ثلاثة أيضا. بينما حصل النصر على مقعدين. وحصل كل من الحكمة ودولة القانون وحركة إرادة على مقعد واحد لكل منها.

وفي كركوك فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بستة مقاعد والتحالف العربي بثلاثة مقاعد وجبهة تركمان كركوك بثلاثة مقاعد أيضا.

وفي المثنى حصل سائرون والفتح على مقعدين لكل منهما. بينما حصل كل من النصر والحكمة ودولة القانون على مقعد واحد.

وفي ميسان فاز سائرون بخمسة مقاعد والفتح بمقعدين والحكمة الوطني والنصر ودولة القانون بمقعد واحد لكل منها.

وفي النجف فاز سائرون بأربعة مقاعد والفتح والنصر بثلاثة لكل منهما. بينما فاز الحكمة الوطني ودولة القانون بمقعد واحد لكل منهما.

وفي نينوى فاز النصر بسبعة مقاعد والحزب الديمقراطي الكردستاني بستة مقاعد والوطنية بأربعة مقاعد ونينوى هويتنا والفتح والقرار العراقي بثلاثة مقاعد لكل منها.

وفي واسط فاز سائرون بثلاثة مقاعد والفتح والنصر وتيار الحكمة بمقعدين لكل منهما، بينما فاز كل من دولة القانون وكفاءات بمقعد واحد لكل منهما.

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