الانتخابات العراقية.. الأمم المتحدة تدعو للتحقيق

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الخميس إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية في العراق.

وطالب رئيس البعثة يان كوبيتش في بيان مفوضية الانتخابات "التحرك على وجه السرعة للتعامل بجدية مع جميع الشكاوى، بما في ذلك، وعند اللزوم، إعادة الفرز اليدوي الجزئي في مواقع مختارة، لا سيما في كركوك".​

#العراق: الممثل الأممي الخاص كوبيش يدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى التحقيق الفوريّ والشامل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية pic.twitter.com/OLV0kXhJJL — UNAMI (@UNIraq) May 17, 2018

وأكد كوبيتش "استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة، إذا طلب منها ذلك".

وتشهد محافظة كركوك الغنية بالنفط توترات على خلفية اجراء الانتخابات واعتراض بعض القوى السياسية على نتائجها، فيما تقول مفوضية الانتخابات إن مسلحين تابعين لجهات سياسية يحاصرون بعض مكاتب المفوضية في المحافظة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجه الثلاثاء بإعادة عد وفرز الأصوات في محافظة كركوك بعد ورود شكاوى بحدوث خروقات خلال العملية الانتخابية.