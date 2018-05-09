العراق: إغلاق المجال الجوي والمنافذ الحدودية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الأربعاء أن المجال الجوي والحدود البرية سيغلقان لمدة 24 ساعة، ابتداء من منتصف ليل الجمعة السبت حتى منتصف ليل السبت الأحد، بمناسبة الانتخابات التشريعية.

وتتخذ السلطات العراقية هذه الإجراءات في كل انتخابات لتجنب أي خروقات أو حوادث أمنية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الـ 12 من الشهر الجاري لاختيار 329 عضوا برلمانيا من بين نحو 7 آلاف مرشح.

وسيشارك حوالي 24 مليون ناخب عراقي في عملية الاقتراع التي تجرى للمرة الأولى بعد دحر تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر الماضي.