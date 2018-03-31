في عيد القيامة.. بطريرك عراقي يدعو للوحدة 

إلهام الجواهري

بمناسبة عيد القيامة، دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس رفائييل ساكو العراقيين الى الوحدة وعمل الخير وتحقيق السلام.

وأضاف ساكو في مقابلة خص بها راديو سوا "أقول لكل عراقي مخلص لبلده وشعبه، سر قدما إلى الأمام في صنع السلام وتحقيق الخير لكل العراقيين" ودعا ساكو إلى نسيان الماضي وأن "يغفر العراقيون لبعضهم البعض".

وقال البطريرك إن أوضاع العراقيين ولا سيما المسيحيين متدهورة، بسبب المعاناة التي سببها تنظيم داعش وأضاف "صحيح أن الألم عميق، لكن الرجاء موجود والآمال كبيرة".

وتابع البطريرك ساكو أن الوضع في سهل نينوى أكثر تعقيدا من غيره "لوجود نوع من القلق في غياب السلطة المركزية، وحضور فصائل متنوعة".

لكن البطريرك ساكو أكد أن سبعة آلاف عائلة مسيحية من أصل عشرين ألفا عادت إلى ديارها واحتفلت بعيد القيامة "البلد كلها في حالة خوف وانتظار... لكن هناك آمال.. ونتمنى أن تكون الانتخابات بادرة خير وأن تضمن المستقبل لكل العراقيين ومن بينهم المسيحيون".