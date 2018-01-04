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العراق.. عودة أكثر من نصف النازحين في العراق إلى منازلهم

العراق - أطفال - فلوجة - نازحين - يونيسف Iraqi forces on June 26 wrapped up operations in Fallujah and declared the area free of jihadists from the Islamic State (IS) group after a month-long operation. The government said the destruction caused by the

فاق عدد النازحين الذين عادوا إلى منازلهم عدد من اضطروا لمغادرتها في العراق وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة تنظيم داعش المتشدد على مناطق واسعة من البلاد، بحسب ما أعلنت الخميس المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح المصدر أنه في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017 عاد 3.22 مليون نازح إلى منازلهم، في حين لا يزال 2.61 مليون نازحين.

وجاء هذا التطور في نهاية الشهر الذي أعلنت فيه السلطات العراقية نصرها العسكري على مسلحي داعش الذين طردوا من كافة مراكز المدن.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة في العراق ساندرا بلاك إنه على سبيل المثال "بنهاية 2015 عاد أقل من نصف مليون نازح إلى منازلهم (..) وفي 2017 عاد 1.85 مليون نازح".

ويوجد نحو ثلث النازحين في محافظة نينوي (شمال) وكبرى مدنها الموصل وهي ثاني مدن العراق وشهدت حرب شوارع استمرت تسعة أشهر انتهت بتحريرها من المتطرفين.

وبين النازحين العائدين هناك أكثر من مليون عادوا إلى محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية وحيث دارت آخر معركة لاستعادة آخر البلدات التي كانت بيد المسلحين المتطرفين.

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