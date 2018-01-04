العراق.. عودة أكثر من نصف النازحين في العراق إلى منازلهم

فاق عدد النازحين الذين عادوا إلى منازلهم عدد من اضطروا لمغادرتها في العراق وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة تنظيم داعش المتشدد على مناطق واسعة من البلاد، بحسب ما أعلنت الخميس المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح المصدر أنه في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017 عاد 3.22 مليون نازح إلى منازلهم، في حين لا يزال 2.61 مليون نازحين.

وجاء هذا التطور في نهاية الشهر الذي أعلنت فيه السلطات العراقية نصرها العسكري على مسلحي داعش الذين طردوا من كافة مراكز المدن.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة في العراق ساندرا بلاك إنه على سبيل المثال "بنهاية 2015 عاد أقل من نصف مليون نازح إلى منازلهم (..) وفي 2017 عاد 1.85 مليون نازح".

ويوجد نحو ثلث النازحين في محافظة نينوي (شمال) وكبرى مدنها الموصل وهي ثاني مدن العراق وشهدت حرب شوارع استمرت تسعة أشهر انتهت بتحريرها من المتطرفين.

وبين النازحين العائدين هناك أكثر من مليون عادوا إلى محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية وحيث دارت آخر معركة لاستعادة آخر البلدات التي كانت بيد المسلحين المتطرفين.