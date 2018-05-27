العراق.. رد دعوى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات

ردت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الأحد دعوى تطالب بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية بحجة وجود خروقات رافقت العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك لـ"راديو سوا" معلقا على أسباب رد الدعوى "القضاء لا يخاصم... الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأشار إلى وجود إجراءات محددة للطعن على قرارات مفوضية الانتخابات.

وكان البرلمان قد دعا إلى جلسة استثنائية للتصويت على نتائج الانتخابات النيابية.

وحذر المتحدث باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الداعم لتحالف سائرون الذي تصدر نتائج الانتخابات، من حدوث فوضى سياسية إذا ألغيت نتائج الانتخابات مشيرا إلى أن البرلمان لا يملك تلك الصلاحية.