العراق.. أوامر باعتقال عشرات من منتسبي وزراتي الدفاع والداخلية

قالت مصادر لقناة الحرة الاثنين إن أوامر قضائية صدرت بالقبض على 48 من الكوادر العليا في وزارة الدفاع العراقية بتهم فساد مالي واداري.

وكشفت المصادر أيضا عن أوامر قضائية مماثلة بحق عشرات من منتسبي وزارة الداخلية بتهم مشابهة.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قد دعا الاثنين في تصريحات صحافية إلى إنزال أقسى العقوبة بالـ"مفسدين حتى يكونوا درسا لغيرهم".

وأكد الجبوري استعداد مجلس النواب للتعاون مع القضاء لاعتقال "المفسدين".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جدد مؤخرا حرص حكومته على القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة، وقال إن المعركة ضده لن تتوقف و "سنكسبها مثلما كسبنا المعركة ضد الإرهاب".