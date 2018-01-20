مباحثات بين العبادي وبارزاني حول إدارة الحدود

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني سبل حل الأزمة العالقة بين بغداد وأربيل.

وهذا أول لقاء بين رئيس الحكومة العراقية ورئيس حكومة كردستان منذ استفتاء تقرير المصير الذي نظمه الإقليم وصوتت فيه الغالبية لصالح الانفصال عن بغداد.

وأفاد بيان رسمي صادر عن الحكومة العراقية بأن الطرفين ناقشا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور.

ومنذ الاستفتاء في الإقليم الشمالي حول استقلاله في أيلول/سبتمبر الماضي، ضاعفت بغداد تدابيرها ضد إقليم كردستان، وفرضت حظرا على الرحلات الدولية من مطار أربيل والسليمانية وإليهما حتى نهاية شباط/فبراير.

وأكد العبادي خلال اللقاء وحدة وسيادة العراق، وأن مواطني كردستان جزء من الشعب العراقي، وأهمية إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الإقليم ومن ضمنها السيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات، حسب البيان.

وتهدف هذه المباحثات إلى مناقشة إدارة الحدود البرية مع إيران وتركيا ورفع الحظر عن الرحلات الجوية الخارجية من مطاري الإقليم.