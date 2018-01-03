العبادي: التحدي الأمني في العراق لا يزال قائما

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن التحدي الأمني في العراق لا يزال قائما، على الرغم من إعلانه تحقيق النصر على تنظيم داعش الشهر الماضي.

ودعا العبادي في كلمة ألقاها خلال احتفال أقامه جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد الأربعاء منتسبي الأجهزة الأمنية، إلى الاستعداد لما وصفها "جولات جديدة للحفاظ على الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم داعش".​

جهاز مكافحة الارهاب قدّم درساً كبيراً في التعاون بين الاجهزة الامنية والمواطنينhttps://t.co/2e0VRpD3Uy pic.twitter.com/KnZvF7lVpk — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) January 3, 2018

وشدد العبادي على أهمية أن تقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة خلايا الإرهاب والفساد وقال "إنهما لا يختلفان عن بعضهما".

وكان العبادي أعلن في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي انتهاء الحرب ضد داعش بعد سيطرة القوات العراقية على الحدود مع سورية بالكامل، وكرر العبادي في وقت لاحق الحديث إن الحرب المقبلة في العراق ستكون ضد الفساد.