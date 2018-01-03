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العراق

العبادي: التحدي الأمني في العراق لا يزال قائما

حيدر العبادي

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن التحدي الأمني في العراق لا يزال قائما، على الرغم من إعلانه تحقيق النصر على تنظيم داعش الشهر الماضي.

ودعا العبادي في كلمة ألقاها خلال احتفال أقامه جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد الأربعاء منتسبي الأجهزة الأمنية، إلى الاستعداد لما وصفها "جولات جديدة للحفاظ على الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم داعش".​

وشدد العبادي على أهمية أن تقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة خلايا الإرهاب والفساد وقال "إنهما لا يختلفان عن بعضهما".

وكان العبادي أعلن في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي انتهاء الحرب ضد داعش بعد سيطرة القوات العراقية على الحدود مع سورية بالكامل، وكرر العبادي في وقت لاحق الحديث إن الحرب المقبلة في العراق ستكون ضد الفساد.

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