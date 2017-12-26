مسعى لتعزيز الأمن على الشريط الحدودي مع سورية

بدأت قوات حرس الحدود بناء مراصد ومخافر على طول الشريط الحدودي بين العراق وسورية لمنع تسلل المسلحين.

وقال محافظ الأنبار محمد الحلبوسي إن الإجراء يهدف أيضا إلى دعم قوات الحدود وتعزيز المخافر على طول الحدود مع سورية، وتوفير الخدمات الضرورية والقدرات الإضافية لأجهزة الأمن.

من جهة أخرى، طالب قائد شرطة الأنبار اللواء هادي إرزيج كسار التحالف الدولي بتقديم المساعدة لتشكيل فوج من الشرطة يتولى مهمة حماية الصحراء الغربية، سواء من خلال التدريب أو التجهيز أو التسليح.

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المصدر: راديو سوا