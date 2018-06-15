حكم يلزم وزارة الدفاع الدنماركية دفع تعويضات لعراقيين

أمرت محكمة دنماركية الجمعة وزارة الدفاع الدنماركية بدفع تعويضات لـ18 مدنيا عراقيا احتجزتهم قوات الأمن العراقية في عملية عسكرية عام 2014 في العراق كان جنود دنماركيون يقدمون فيها المساعدة للقوات العراقية.

وقالت المحكمة إن الجنود الدنماركيين لم يسيئوا معاملة أي من المدنيين العراقيين، لكنهم كانوا يعرفون أن المعتقلين كانوا "في خطر حقيقي من التعرض لمعاملة غير إنسانية من حيث تعرضهم للضرب والركل" من قبل القوات العراقية.

وأضافت المحكمة أن المسؤولية تقع على عاتق القوات الدنماركية لأنها لم تتدخل.

وأمرت المحكمة بمنح كل فرد من الضحايا 30 ألف كرونة (4716 دولارا أميركيا) كتعويض.

وقال وزير الدفاع الدنماركي كلاوس هيورت فريدركسن، إن وزارته ستطعن في الحكم.