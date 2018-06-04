مدرب المنتخب الإيراني: لا أحد يريد اللعب معنا

عبر المدير الفني للمنتخب الإيراني كارلوس كيروش عن انزعاجه جراء امتناع فرق الدول الأخرى عن اللعب مع فريقه وديا في إطار الاستعداد لمونديال روسيا.

وكان مقررا أن يلعب المنتخب الإيراني ضد نظيره اليوناني السبت الماضي إلا أن المباراة ألغيت، فيما ألغيت مباراة أخرى مع كوسوفو.

وقال كيروش في مقابلة مع وكالة "إريب نيوز"، "البعض يسألونني لماذا لا نتقابل مع إيطاليا في مباراة وديا، لكنهم في الحقيقة يعرفون السبب".

وصرح كيروش لوسائل إعلام تركية قائلا: "يتحدثون ألا أحد يريد اللعب معنا، لدى إيران مشاكل (سياسية)".

ويقصد كيروش بذلك، تأثير العقوبات الاقتصادية والسياسية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران في آيار/مايو الماضي، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وبادرت العديد من الدول لمقاطعة إيران، تضامنا مع حملة الولايات المتحدة لمحاربة أنشطة النظام الإيراني المرتبطة بدعم مجموعات إرهابية في الشرق الأوسط، بيد أن المقاطعة قد وصل تأثيرها إلى المجال الرياضي.

وحمّل مغردون إيرانيون النظام مسؤولية تدهور علاقات إيران بالعالم الخارجي.

مغرد إيراني يتهكم على الخبر الذي بثته مواقع رياضية عالمية قائلا، "اسمعوا هذه الكارثة التي جنيناها من وراء نظامنا المقدس، الكلام من على لسان كيروش: لا يوجد فريق في العالم يريد اللعب معنا".