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في اليوم العالمي للمرأة.. الاحتجاج ممنوع في إيران

صورة من التظاهرة التي تم تفريقها

فرقت قوات الأمن الإيرانية الخميس تجمعا أمام وزارة العمل في العاصمة طهران كان يستهدف إحياء اليوم العالمي للمرأة.

وذكر موقع "راديو فاردا" أن السلطات اعتقلت صحافيين اثنين شاركا في التظاهرة "السلمية" التي أعد لها للمطالبة بتعزيز حقوق المرأة، وقال إن أحدهما تعرض للضرب المبرح من قبل قوات الأمن خلال عملية توقيفه.

وأظهر مقطع فيديو لقطات للتجمع قبل تفريقه:

ولا تحتفل إيران رسميا بيوم المرأة العالمي الذي حددته الأمم المتحدة في الثامن من آذار/مارس، بل تحتفل بيوم المرأة الإيرانية في 9 آذار/مارس، بالتزامن مع ذكرى مولد فاطمة الزهراء، ابنة النبي محمد.

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