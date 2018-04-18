الإمارات: أنزلنا طائرة إيرانية محملة بمتفجرات

أعلنت الإمارات ضبط "طائرة إيرانية من دون طيار أثناء محاولتها التسلل إلى منطقة قريبة من مواقع القوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في الساحل الغربي لليمن.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية نقلا عن مصادر أمنية إن الطائرة من نوع "قاصف واحد، وإنها كانت محملة بالمتفجرات بغرض استخدامها ضد أهداف منتخبة".

وأكد التحالف الذي تقوده السعودية استمراره في التصدي "لتهديدات إيران المباشرة، ليس فقط على قوات اليمن وشعبه، بل أيضا لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمنشآت المدنية، مثل ما حصل مؤخرا في مطار أبها في السعودية".

ويتهم التحالف إيران بتقديم دعم عسكري ولوجستي للحوثيين الذي أطلقوا في الآونة الأخيرة صواريخ بالستية نحو السعودية تقول الرياض إنها إيرانية الصنع.