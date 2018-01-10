مسؤولون: ترامب قد يمدد إعفاء إيران من عقوبات اقتصادية

قال مسؤولون أميركيون الأربعاء إنه من المتوقع أن يمدد الرئيس دونالد ترامب، في نهاية الأسبوع الجاري، إعفاء إيران من عقوبات اقتصادية ضدها، وذلك بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع دول كبرى عام 2015.

وأوضح مسؤولون في إدارة ترامب وفي الكونغرس لوكالة أسوشييتد برس أن ترامب قد يعلن كذلك فرض عقوبات جديدة ضد شركات وأفراد إيرانيين.

وأضافوا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد لكن التوقعات تأتي من توصيات وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومستشار الأمن القومي أتش آر ماكماستر لترامب بتمديد الإعفاء.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأربعاء إن تيلرسون وماتيس سيناقشان الأمر مع ترامب قبل إعلان القرار الجمعة.

وكان تيلرسون قد قال لأسوشييتد برس الأسبوع الماضي إنه يعمل مع الكونغرس على تعديل التشريع الأميركي لمراجعة الاتفاق النووي مع إيران استجابة لاعتراضات الرئيس ترامب عليها.

وبموجب التشريع الأميركي يمكن تعليق العقوبات ضد إيران لمدة 120 يوما، ما يجبر الحكومة الأميركية على مراجعة الأمر كل أربعة أشهر.

وكان ترامب قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر سحب إقراره بالتزام إيران بالاتفاق النووي، معتبرا أنه "أحد أسوأ" الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة.

ويعني تمديد الإعفاء من العقوبات الاقتصادية استمرار التزام واشنطن بالاتفاق.