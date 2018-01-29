واشنطن تتهم إيران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط

اتهم الرئيس دونالد ترامب الاثنين إيران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع بالبيت الأبيض شارك فيه أعضاء بمجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن القومي الأميركي.

وقال ترامب إن هناك "الكثير من العمل الذي ينتظر إنجازا"، وعدد أهدافا منها التصدي "لأنشطة زعزعة الاستقرار الإيرانية".

وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي رافقت في وقت سابق الاثنين وفد مجلس الأمن إلى قاعدة عسكرية بواشنطن لتعرض لهم حطام صاروخ إيراني قالت إنه أطلق من اليمن على الأراضي السعودية من قبل مسلحين حوثيين.

وأوضحت هايلي: "نرى كيف تتكدس الإثباتات على أن إيران تتجاهل بشكل وقح تعهداتها الدولية".

وأضافت أن "العدوان الإيراني ليس فقط تهديدا للجيران بل للعالم بأسره".

وبحسب مسؤولين أميركيين فإن الحطام المعدني يعود لصاروخ أطلقه الحوثيون في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وتحطم قرب مطار بالرياض.

وتسعى إدارة ترامب إلى إقناع الأمم المتحدة بالتحرك ضد إيران خصوصا من خلال فرض عقوبات على برنامجها الصاروخي.