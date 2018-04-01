وكالة: إيران ستحظر تطبيق تيلغرام

قال رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي إن السلطات الإيرانية بصدد حظر تطبيق المحادثات "تيلغرام" بحلول الـ 20 من نيسان/أبريل المقبل واستبداله بـ "تطبيق محلي"، حسب ما نقلت وكالة إيكانا المحلية الرسمية.

وأوضح بروجردي السبت أن هذا القرار "تم اتخاذه على أعلى مستوى" ويهدف للتخلص من "التأثير المدمر" لـ "تيلغرام".

وقال عضو البرلمان الإيراني رمضان علي سبحاني إنه لم يتم تحديد موعد بعد لحظر "تيلغرام"، حسب ما نقلت إذاعة "راديو فاردا".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أشارت مطلع آذار/مارس إلى أن المجلس الأعلى للفضاء السيبراني اجتمع بحضور المرشد الأعلى علي خامنئي الذي عارض رفع حجب التطبيق.

وكان المجلس قد حجب "تيلغرام" في أعقاب المظاهرات الحاشدة التي اجتاحت البلاد نهاية العام الماضي.