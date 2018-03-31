إيران 'ستحجب قريبا' تطبيق تيلغرام

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطات ستعطل في نيسان/أبريل خدمة تيلغرام مسينجر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ونسبت الأنباء لرئيس اللجنة البرلمانية للأمن الوطني والسياسية الخارجية علاء الدين بوروجيردي قوله إن القرار اتخذ "على أعلى مستوى وسيتم استبدال التطبيق بنظام محلي مماثل".

وأضاف بوروجيردي أن القرار جاء ردا على ما وصفه بالدور التدميري للتطبيق في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد ما بين أواخر كانون الأول/ديسمبر 2017 وبداية كانون الثاني/يناير 2018.

وحجبت السلطات لفترة مؤقتة التطبيق الذي يستخدمه حوالي 40 مليون إيراني في الجمهورية الإسلامية، خلال الاحتجاجات، لكنها عادت وسمحت باستخدامه بعد تراجع التوترات.

وخلال فترة حجب تيلغرام مسينجر وصل نحو 10 في المئة من المستخدمين إليه من خلال الوكلاء وخدمات VPN.