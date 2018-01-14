السلطات الإيرانية ترفع الحظر عن تيلغرام

رفعت السلطات الإيرانية الأحد الحظر الذي كانت قد فرضه على تطبيق تيلغرام خلال المظاهرات التي شدتها مختلف مدن البلاد قبل نحو أسبوعين احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

ويعد تيلغرام التطبيق الأكثر شيوعا في البلاد، إذ يستخدمه حوالي 25 مليونا من المواطنين البالغ عددهم 80 مليونا، وتم حجبه عن الهواتف الذكية مع بداية الاحتجاجات الشعبية.

وذكرت وكالة إسنا شبه الرسمية إن "القيود على تيلغرام رفعت بالكامل بناء على أوامر الرئيس حسن روحاني".

واتهمت السلطات "معارضين للثورة" وجماعات أجنبية بالتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاضطرابات.

وحجبت السلطات أيضا تطبيقات تستخدم VPN للدخول إليها للالتفاف على الحظر المفروض على مواقع منذ فترة طويلة بينها تويتر ويوتيوب وفيسبوك.