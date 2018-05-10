800 ناشط لروحاني: أين زملاؤنا؟

أرسل 800 ناشط إيراني في مجال البيئة، رسالة إلى الرئيس حسن روحاني يطالبونه فيها بتوضيحات عن مصير زملائهم المعتقلين.

وأفاد مركز حقوق الإنسان في إيران أن الموقعين على الرسالة لم يتلقوا ردا من روحاني.

وقال الناشطون في رسالتهم: "لقد مر ما يقرب من 90 يوما كما تعلم (روحاني)، ولا يزال 13 من خبراء البيئة والحياة البرية محتجزين من قبل الأجهزة الأمنية في إيران".

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت عددا من نشطاء البيئة في مؤسسة التراث الفارسي للحياة البرية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي شباط/فبراير، اعتقل ستة نشطاء آخرين في مدينة بندر عباس جنوب البلاد، على خلفية اتهامات بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، وتسريب معلومات عن مواقع الصواريخ الإيرانية، من دون أدلة واضحة استند عليها المحققون، بحسب المركز.

وقال الموقعون على الرسالة: "نحن علماء وباحثون شهدت لنا 20 عاما قضيناها في العمل البيئي أننا لم نرتكب أي أنشطة مشبوهة، ننتظر إجراءات قضائية عاجلة لتوضيح مصير المعتقلين".

المصدر: مركز إيران لحقوق الإنسان