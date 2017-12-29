بعد مشهد.. مظاهرات تجتاح كرمنشاه في إيران

فرقت الشرطة الإيرانية الجمعة متظاهرين كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة في مدينة كرمنشاه في غرب البلاد، وذلك بعد يوم على احتجاجات في مشهد ضد سياسات طهران.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن نحو 300 متظاهر رددوا شعارات بينها "المعتقلون السياسيون يجب الإفراج عنهم" و"الحرية أو الموت"، مشيرة إلى تورط بعضهم في تخريب ممتلكات عامة.

ومن الشعارات أيضا وفق "المجلس الوطني لللمقاومة في إيران" وهو تجمع يضم منظمات وأفراد معارضة للنظام الإيراني، "الموت للدكتاتور" و"الخبز، الوظيفة، الحرية".

#Iran - 29 Dec 2017 - Public protest against high prices continue in #Rasht (North iran)

Residents of Rasht took to the street on Friday 29 December 2017 as it had been planned to protest against high cost of living in Iran as well as the regime's policies. #Kermanshah pic.twitter.com/wIDsNPDRXP — NCRI-FAC (@iran_policy) December 29, 2017

وذكر المجلس أن قوات الأمن وضعت في "حالة التأهب القصوى (الحمراء)" وأمرت "جميع المنتسبين الحضور بزيهم العسكري في مراكزهم حالا".

Military and Security Forces in Full Alert in Fear of the Continuation of the #Mashhad Uprising. #Iran https://t.co/OzzuZXxP9M pic.twitter.com/0MCLQIFxwf — NCRI-FAC (@iran_policy) December 29, 2017

وقال المجلس أيضا إن هناك دعوة وجهت إلى الإيرانيين في أرجاء البلاد للنزول إلى الشوارع الجمعة للاحتجاج على "الغلاء والظلم والبطالة" وتضامنا مع أهالي مشهد ومحافظة خراسان، مشيرا إلى أن مواعيد انطلاق المظاهرات حددت في كل من مدن طهران ورشت، وساري، وقم، وتبريز، واوروميه، وكرمانشاه، وهمدان، وخرم آباد، وقوجان.

وفي الولايات المتحدة دعا مشرعون أميركيون إلى مساندة الشعب الإيراني الذي خرج للاحتجاج ضد سياسة النظام في البلاد.

اعتقالات في مشهد

وتأتي الاحتجاجات الجديدة فيما أوقفت السلطات 52 شخصا شاركوا الخميس في مظاهرات مشهد ومدن أخرى، بحسب ما أفاد به مسؤول إيراني الجمعة.

وتظاهر مئات الإيرانيين الخميس في مشهد التي تعد مركزا دينيا مهما في إيران، رافعين شعارات استهدفت بشكل مباشر حكومة الرئيس حسن روحاني الذي اتهموه بالفشل في معالجة عدد من الأزمات الاقتصادية. ​وألقي القبض على نحو 100 شخص على الأقل الخميس من المشاركين في تظاهرات في مشهد.

وقال رئيس محكمة مشهد الثورية حسين حيدري إن السلطات أوقفت هؤلاء بسبب إطلاقهم "شعارات لاذعة"، مضيفا بحسب وكالة فارس "نعتبر التظاهر أحد حقوق الشعب، لكن إذا أراد بعض الناس استغلال المشاعر فلن ننتظر وسنواجههم".

ونقل التلفزيون الرسمي عن اسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني أن "بعض الحوادث التي وقعت في البلاد (حصلت) بذريعة مشاكل اقتصادية ولكن يبدو أن ثمة أمرا آخر خلفها"، مؤكدا أنه ينبغي كشف هويات المسؤولين عما حصل.

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ويقول مركز الإحصاءات الإيراني إن نسبة البطالة في الجمهورية بلغت 12.4 في المئة خلال السنة المالية الجارية، ما يمثل ارتفاعا نسبته 1.4 في المئة عن العام الماضي. وهناك نحو 3.2 ملايين عاطل عن العمل في إيران التي يبلغ عدد سكانها 80 مليونا.