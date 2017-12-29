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بعد مشهد.. مظاهرات تجتاح كرمنشاه في إيران

عناصر من الشرطة الإيرانية

فرقت الشرطة الإيرانية الجمعة متظاهرين كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة في مدينة كرمنشاه في غرب البلاد، وذلك بعد يوم على احتجاجات في مشهد ضد سياسات طهران.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن نحو 300 متظاهر رددوا شعارات بينها "المعتقلون السياسيون يجب الإفراج عنهم" و"الحرية أو الموت"، مشيرة إلى تورط بعضهم في تخريب ممتلكات عامة.

ومن الشعارات أيضا وفق "المجلس الوطني لللمقاومة في إيران" وهو تجمع يضم منظمات وأفراد معارضة للنظام الإيراني، "الموت للدكتاتور" و"الخبز، الوظيفة، الحرية".

وذكر المجلس أن قوات الأمن وضعت في "حالة التأهب القصوى (الحمراء)" وأمرت "جميع المنتسبين الحضور بزيهم العسكري في مراكزهم حالا".

وقال المجلس أيضا إن هناك دعوة وجهت إلى الإيرانيين في أرجاء البلاد للنزول إلى الشوارع الجمعة للاحتجاج على "الغلاء والظلم والبطالة" وتضامنا مع أهالي مشهد ومحافظة خراسان، مشيرا إلى أن مواعيد انطلاق المظاهرات حددت في كل من مدن طهران ورشت، وساري، وقم، وتبريز، واوروميه، وكرمانشاه، وهمدان، وخرم آباد، وقوجان.

احتجاجات في إيران
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وفي الولايات المتحدة دعا مشرعون أميركيون إلى مساندة الشعب الإيراني الذي خرج للاحتجاج ضد سياسة النظام في البلاد.

اعتقالات في مشهد

وتأتي الاحتجاجات الجديدة فيما أوقفت السلطات 52 شخصا شاركوا الخميس في مظاهرات مشهد ومدن أخرى، بحسب ما أفاد به مسؤول إيراني الجمعة.

وتظاهر مئات الإيرانيين الخميس في مشهد التي تعد مركزا دينيا مهما في إيران، رافعين شعارات استهدفت بشكل مباشر حكومة الرئيس حسن روحاني الذي اتهموه بالفشل في معالجة عدد من الأزمات الاقتصادية. ​وألقي القبض على نحو 100 شخص على الأقل الخميس من المشاركين في تظاهرات في مشهد.

وقال رئيس محكمة مشهد الثورية حسين حيدري إن السلطات أوقفت هؤلاء بسبب إطلاقهم "شعارات لاذعة"، مضيفا بحسب وكالة فارس "نعتبر التظاهر أحد حقوق الشعب، لكن إذا أراد بعض الناس استغلال المشاعر فلن ننتظر وسنواجههم".

ونقل التلفزيون الرسمي عن اسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني أن "بعض الحوادث التي وقعت في البلاد (حصلت) بذريعة مشاكل اقتصادية ولكن يبدو أن ثمة أمرا آخر خلفها"، مؤكدا أنه ينبغي كشف هويات المسؤولين عما حصل.

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ويقول مركز الإحصاءات الإيراني إن نسبة البطالة في الجمهورية بلغت 12.4 في المئة خلال السنة المالية الجارية، ما يمثل ارتفاعا نسبته 1.4 في المئة عن العام الماضي. وهناك نحو 3.2 ملايين عاطل عن العمل في إيران التي يبلغ عدد سكانها 80 مليونا.

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