'الشعب يريد إسقاط النظام' في إيران

تغيير النظام الإيراني، أو IranRegimeChange#، هاشتاغ أطلقه الإيرانيون على تويتر وفيسبوك، طالبوا فيه بتغيير النظام الثيوقراطي الحاكم لبلادهم.

بمشاركاتهم في الهاشتاغ، أوضح آلاف الإيرانيين دوافعهم للمطالبة بتغيير النظام الإسلامي، وجرائمه التي ارتكبها على مدار سنوات.

واستوحى الهاشتاغ من خطاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والذي أوضح فيه استراتيجية الولايات المتحدة لإيقاف التمدد الإيراني في المنطقة ولكبح أي محاولة لإحياء برنامجها النووي.

تغريدات تشكو القمع

قمع حريات، واعتقالات سياسية، وإعدامات بالجملة، كانت حصيلة الجرائم التي جاءت في تغريدات الإيرانيين على تويتر، نستعرض بعضها فيما يلي: