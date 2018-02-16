دعوة إلى استفتاء على نظام الحكم في إيران

دعت 15 شخصية إيرانية بارزة من توجهات سياسية وثقافية مختلفة، داخل الجمهورية الإسلامية وفي المنفى، إلى تنظيم استفتاء حول نظام الحكم في البلاد.

وحسب راديو "فاردا"، طالبت المجموعة التي تضم نشطاء حقوقيين ومحامين ومخرجين سينمائيين، والحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، فضلا عن سجناء سياسيين حاليين وسابقين، إلى إجراء الاستفتاء بإشراف الأمم المتحدة وذلك من أجل تغيير سلمي في البلاد.

وقال هؤلاء في بيان إن "المخرج الوحيد من الموقف الحالي يتمثل في انتقال سلمي من جمهورية إسلامية إلى دولة علمانية مبنية على الديموقراطية البرلمانية وأصوات الناس الحرة، التي تحترم حقوق الإنسان وتنهي كل أشكال التمييز المؤسسي، خاصة ضد النساء والأقليات الإثنية والدينية، والأقليات الأخرى".

وطالبت الولايات المتحدة إيران الخميس بالإفراج الفوري عن مرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانيين الموضوعين تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2011 مهدي كروبي ومير حسين موسوي، فضلا عن زوجة موسوي والمدافعة عن حقوق المرأة زهرة راهناورد.

وكان كروبي قد دعا المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي في رسالة مفتوحة إلى تغيير أسلوب إدارته للبلاد وإجراء إصلاحات "قبل فوات الأوان".

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