اغتيال معارض كردي إيراني شمال العراق

أعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني المعارض العثور على أحد قيادييه البارزين مقتولا الأربعاء في منطقة بإقليم كردستان العراق قريبة من الحدود مع إيران.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مسؤولين في الحزب قولهم إن قادر قادري تعرض لعملية اغتيال دبرها النظام الإيراني.

وقال إبراهيم زيوي، مدير المكتب الخارجي للحزب لشبكة روداو إن قادري عثر عليه مقتولا داخل سيارته في قرية هرتل التابعة لمنطقة رانية بمحافظة السليمانية، مضيفا أن الحزب فتح تحقيقا.

وذكر الحزب في بيان أن القيادي كان في سيارته الخاصة خلال زيارة إلى إحدى المناطق، وأنه أخرج من مركبته ثم تعرض لإطلاق نار بأكثر من 20 طلقة نارية.

وحمل الحزب "الجمهورية الإسلامية ومرتزقتها مسؤولية اغتيال" قادري، واصفا الحادث بأنه "استمرار للأعمال الإرهابية" ضد الأحزاب الكردية المعارضة لإيران.

ويأتي الحادث بعد أقل من أسبوع على استهداف سيارة العضو البارز في الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني صلاح رحماني بعبوة أمام منزله في أربيل، ما أسفر عن مقتل نجله.