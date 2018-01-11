ستة زلازل تهز الحدود العراقية الإيرانية

هزت سلسلة من ستة زلازل بلغت قوتها ما لا يقل عن خمس درجات الحدود الإيرانية العراقية، وضربت حتى بغداد وأجزاء أخرى في العراق الخميس.

وقد ضربت الهزات نفس المنطقة التي شهدت زلزالا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والذي أسفر عن مصرع أكثر من 530 شخصا. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن خمسة من الزلازل وقعت بالقرب من مدينة مندلي التابعة لمحافظة ديالى العراقية، تلاها زلزال ضرب بالقرب من مهران في غربي إيران.

وقال التلفزيون الإيراني إن الناس هرعوا إلى الشوارع أثناء وقوع الزلازل. وشعر أهالي بغداد بزلزال يهز العاصمة العراقية، تبعته هزات ارتدادية.

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية، وهي عرضة لزلازل شبه يومية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات المنطقة الحدودية نفسها بين إيران والعراق، مما أسفر عن مقتل 530 شخصا وإصابة الآلاف في إيران وحدها. وفي العراق قتل تسعة أشخاص وأصيب 550 آخرون في المنطقة الكردية شمالي العراق، وفقا للأمم المتحدة.

وفي سنة 2003، سوى زلزال بلغت قوته 6.6 درجة مدينة بام التاريخية بالأرض، مما أسفر عن مصرع 26 ألف شخص.