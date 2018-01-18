إيران.. 'إرغام معتقل على تناول حبوب داخل السجن'

أبلغ معتقل إيراني أسرته أنه أرغم على تناول حبوب جعلته يشعر بالغثيان، قبل أن يلقى مصرعه في السجن، حسب ما كشف النائب الإيراني محمود صادقي.

وقال صادقي في تغريدة أن أقارب المعتقل الذي احتجز على خلفية التظاهرات الأخيرة في إيران أعلنوا أنه قال لهم ذلك في محادثة هاتفية.

وحسب نشطاء حقوقيين، فإن ما بين ثلاثة إلى خمسة معتقلين ممن شاركوا في التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة ضد النظام الايراني، قتلوا أثناء الاحتجاز.

ويؤكد مسؤولون إيرانيون أن اثنين فقط توفيا خلال الاحتجاز بسبب "الانتحار"، وزعموا أنهما كانا من مدمني المخدرات.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام محسني إن لديهم صورا توثق حالتي انتحار سينا قانباري وفاهيد حيدري في طهران، وأراك، على التوالي.

وقال محمد نجفي محامي فاهيد حيدري لمنظمة "حملة لحقوق الإنسان" في إيران إن محتجزين آخرين أبلغوا عن تعرضهم للضرب في نفس مركز الشرطة الذي كان يحتجز فيه حيدري.

وأكد نجفي تلقيه تقارير"عن تعرض أناس للضرب في ذلك المركز خلال الفترة ذاتها".

وكانت تظاهرات حاشدة خرجت في إيران مؤخرا تنديدا بالأحوال الاقتصادية المتردية.