مشروع قانون أميركي لنزع سلاح حزب الله

طرح نائب ديموقراطي مشروع قانون في مجلس النواب الأميركي يدعو لنزع سلاح حزب الله والحد من قدراته الصاروخية.

ويدعو المشروع الذي قدمه النائب توماس سوزي، مدير الاستخبارات الوطنية إلى تقديم تقرير للكونغرس يوضح حجم مخزون الصواريخ التي بحوزة حزب الله، وتقييمه لمهمة اليونيفيل في لبنان، إضافة إلى تقييم قدرات حزب الله الدفاعية.

ويطالب مشروع "نزع سلاح حزب الله" بتقديم تقرير مفصل لطرق تهريب الأسلحة التي يستعملها الحزب، فضلا عن تقييم العمليات الدولية التي تدعم شبكته.

وينص المشروع الذي لا يزال في مراحله الأولية، على أن سياسة الولايات المتحدة يجب أن تركز على تقوية جهود اليونيفيل لجعل منطقة الجنوب اللبناني منزوعة السلاح، والحد من القدرات الصاروخية لحزب الله، واستغلال كل الوسائل الاقتصادية والدبلوماسية لوقف أي نقل للأسلحة من إيران لحزب الله، محليا ودوليا، والعمل مع الحكومة اللبنانية وقوة اليونيفيل والحلفاء المحليين، على وضع جدول زمني يمهد لاستراتيجية تنزع سلاح حزب الله.