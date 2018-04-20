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بالفيديو.. اعتداء 'وحشي' على شابة إيرانية

الشرطة الإيرانية تعتقل شابة لعدم لبسها الزي الرسمي في إيران

أثار شريط فيديو يجري تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، ضجة، بعد أن أظهر عناصر من الشرطة بينهم نساء، وهم يسحبون امرأة على الأرض لعدم ارتدائها "الزي الشرعي" المفروض في إيران.

وبرزت في الشريط امرأة أخرى وهي تصيح وتطالب الشرطة بالتعامل معها برفق قائلة إنها مصابة بمرض في القلب.

ونددت ريتا باناهي بتصرف الشرطة مع المرأة وقالت في تغريدة "إنها كانت مرتدية حجابا، لكنها بنظرهم لا تزال غير محتشمة".

وأشارت إلى أن شريط الفيديو وما يظهره من "ضرب وترويع للنساء من قبل شرطة الآداب، يظهر مدى التراجع الذي تشهده إيران".

وقالت فيرناز فاسيهي إن الشرطة لم تكتف بضرب المرأة وإهانتها، بل نعتتها بـ"الحيوان" فيما كانت هي تتوسل إليهم تركها وشأنها.

وذكرت وكالة أنباء "إسنا" أن وزارة الداخلية الإيرانية طلبت "تحقيقا شاملا" حول تعامل الشرطة مع الموضوع.

غير أن أرمين نافابي قال إن رواية النظام أصبحت غير مبررة حتى لدى المحجبات في إيران. وعرض فيديو يظهر محتجات محجبات وهن يرددن "إن عدونا هنا في إيران. إنهم يكذبون عندما يبلغوننا أن عدوتنا هي الولايات المتحدة".

وموخراء شهدت إيران احتجاجات واسعة على الحجاب الإلزامي قابلتها سلطات طهران بعنف وحملة اعتقالات شملت عشرات الإيرانيين.

ويفرض القانون الساري في إيران منذ ثورة 1979 على النساء وضع غطاء الرأس وارتداء ملابس طويلة تستر الجسم في الأماكن العامة.

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