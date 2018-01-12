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واشنطن: إيران تنفق 200 مليون دولار سنويا على حزب الله

جانب من مظاهرة نظمها طلاب جامعة إيران السبت

قالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة الجمعة إن النظام الإيراني ينفق 200 مليون دولار على الأقل سنويا لدعم حزب الله اللبناني.

وأشارت تغريدة وردت على حساب البعثة على تويتر إلى أن طهران تنفق هذه الأموال على المنظمة اللبنانية، بينما يهتف المواطنون الإيرانيون "ليس من أجل غزة ولا لبنان، حياتي فقط لإيران".

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت الخميس تشكيل فريق خاص للتحقيق في أنشطة حزب الله الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وتتهم الولايات المتحدة طهران بدعم جماعات إرهابية من بينها حزب الله، وزعزعة الاستقرار في سورية ولبنان واليمن.

وأعرب الرئيس دونالد ترامب عن دعمه للمحتجين الإيرانيين الذين خرجوا في تظاهرات خلال الأسابيع الماضية ضد سياسات النظام الإيراني.

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