'خليفة خامنئي'.. دعوى تتهم شاهرودي بـ'القتل الجماعي'

اتهم عضو حزب الخضر الألماني فولكر بيك رئيس السلطة القضائية الإيرانية السابق محمود هاشمي شاهرودي بـ"القتل الجماعي" بسبب مصادقته على عدد كبير من أحكام الإعدام خلال شغله للمنصب، وذلك في تصريحات له الاثنين.

وكشف بيك عن تقدمه بدعوى جنائية ضد شاهرودي الذي يصفه مراقبون بـ"خليفة خامنئي" ويتواجد حاليا في مدينة هانوفر الألمانية للعلاج حيث تجمع نحو 200 متظاهر اعتراضا على وجوده في المدينة.

وقال بيك في تصريحات صحافية إن "النظام الإيراني يضطهد النساء اللواتي تعرضن إلى الاغتصاب، ويضطهد المثليين، والبهائيين، والكرد واللا دينيين.

وأضاف لصحف ألمانية أن بلاده لا يجب أن تكون "ملاذا آمنا لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون باضطهاد الآخرين وتهديدهم بالموت في بلدانهم، بسبب مواقف سياسية، أو أسباب دينية".

وتولى شاهرودي رئاسة السلطة القضائية الإيرانية لعشر سنوات قبل انتهاء ولايته الثانية عام 2009.

وأثناء فترة رئاسة شاهرودي للسلطة القضائية في بلاده، نفذت أكثر من 2000 عملية إعدام، وسجلت حالات تعذيب للسجناء.

ويرأس شاهرودي حاليا مجمع تشخيص مصلحة النظام ويشغل منصب نائب رئيس مجلس صيانة الدستور.