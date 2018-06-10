إيران.. اشتباكات بين حزب كردي والحرس الثوري

اندلعت اشتباكات بين الجناح المسلح للحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني والحرس الثوري في منطقة على مقربة من الحدود مع العراق.

وقال الحزب في بيان أصدره إن "قوات بيشمركة كردستان إيران" اشتبكت مع الحرس الثوري في منطقة شنو، مشيرا إلى مقتل تسعة من القوات الإيرانية وإصابة 18 آخرين بجروح.

وأفاد الحزب بأن المواجهات لم تؤد إلى وقوع قتلى أو إصابات في صفوفه، لكن الحرس الثوري الإيراني قال في بيان إن ستة "إرهابيين" قتلوا في ثلاثة اشتباكات قرب الحدود مع العراق في الأيام الماضية.

وأوضح قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور، إن المسلحين كانوا يحاولون اختراق الحدود "وإحداث تسلل عميق" داخل الأراضي الإيرانية.